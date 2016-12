Un avion Libyen détourné vers Malte: les otages libérés et les pirates arrêtés

Un Airbus A320 de la compagnie Afriqiyah Airways a été détourné ce vendredi 23. Le vol devait effectuer la liaison entre Sebha (centre de la Libye) et Tripoli dans le nord. Mais il a dû être redirigé vers Malte suites aux menaces de deux pirates de l'air se disant armés d'une grenade. Les otages ont pu être tous libérés et les deux hommes interpellés.

Dès que l'appareil a atterri à l'aéroport international Luqa de Malte, il a été isolé et l'aéroport fermé tandis que des véhicules militaires prenaient position tout autour. Les pirates ont fait savoir aux autorités qu'ils libèreraient les otages si leurs demandes -dont on ignorait ce vendredi après-midi la nature exacte- étaient satisfaites.

L'avion venant de Libye, pays encore en plein chaos et marqué par l'action des groupes djihadistes notamment l'Etat islamique, la crainte d'une attaque terroriste a bien sûr été envisagée. Toutefois le comportement des pirates ne correspondait pas au mode opératoire habituel de Daech, qui lance plutôt des attaques suicide dont le but est de faire un maximum de victimes.

Or, des négociations ont pu être entamées avec le preneur d'otages et la totalité des 111 passagers et sept membres d'équipage ont finalement pu être libérés en plusieurs fois. Les deux pirates se sont ensuite rendus et ont été interpellés.

Selon le ministre des affaires étrangères du gouvernement d’union nationale libyen (GNA) Taher Siala, les deux hommes seraient des partisans de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi. Ils auraient souhaité demander l'asile politique à Malte.

Une situation assez similaire avait déjà eu lieu en mars dernier lorsqu'un déséquilibré avait détourné un avion égyptien vers Chypre avant de relâcher tous les otages.