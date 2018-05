Un bébé décapité pendant l'accouchement, la médecin réfute toute faute

Âmes sensibles s'abstenir. C'est un procès de l'horreur qui s'est ouvert à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, jeudi 10: celui d'une obstétricienne, jugée pour avoir décapité un bébé pendant l'accouchement un jour de mars 2014.

Suspendue depuis, Mme Laxman a toujours réfuté toute faute, assurant que le bébé -un petit garçon prématuré de 25 semaines- était déjà mort-né. La jeune maman, qui n'avait que 30 ans à l'époque, et vit un cauchemar depuis ce jour-là, refuse de l'entendre.

L'avocat de l'ordre des médecins Charles Garside l'a soutenue le premier jour du procès et a martelé: "Le cœur du bébé battait. Faiblement, mais il n'était pas mort. Le Dr Laxman a fait le choix de procéder à un accouchement par voie basse et c'était un mauvais choix", a déclaré le conseil cité par The Independent.

Les collègues du Dr Laxman avaient pourtant préconisé une césarienne mais cette dernière a insisté pour un accouchement naturel, alors que le col n'était ouvert qu'à 3 cm et que le bébé n'était pas retourné.

"Je l’ai mise en garde au moins trois ou quatre fois contre un accouchement naturel", a témoigné Yeswanthini Bhushan, un médecin venu l'assister en cours d'accouchement.

L'issue a été terrible. Le Dr Laxman a insisté, demandé à la maman de continuer à pousser malgré les souffrances (elle n'avait eu qu'un spray sur la langue pour "calmer" la douleur), et a commencé à tirer sur les jambes du bébé et a tourné son torse.

Pendant qu'elle forçait pour faire sortir le petit garçon, elle a incisé l'utérus à trois reprises. A un moment, la tête a été littéralement arrachée et est restée coincée dans l'utérus. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune femme a été anesthésiée et qu'une césarienne a été pratiquée pour récupérer la tête.

Comble de l'horreur, le Dr Laxman a demandé à ses assistants de recoudre la tête au corps pour que la maman puisse tenir son enfant dans ses bras.

La patiente, dont l'identité a été tenue secrète, a expliqué qu'après son réveil, le Dr Laxman s'est assise sur le bord de son lit pour lui expliquer que son bébé était mort: "Elle a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé. (…) Quand j'ai découvert l'étendue des blessures de mon bébé, je me suis effondrée. J'étais très en colère face à la gravité de ses blessures".

"Je ne vous pardonnerai jamais", a déclaré cette maman en deuil, en regardant droit dans les yeux son obstétricienne, qui risque une radiation de l'ordre des médecins.