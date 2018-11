Un bébé tombe sur les rails et survit au passage du train (vidéo choc)

Une petite fille d'un an a frôlé la mort jeudi 22 à la gare d'Uttar Pradesh en Inde. Pour une raison inconnue, elle est tombée sur la voie, entre le rail et le bord du quai, alors qu'un train allait arriver. Personne n'a pu intervenir à temps et il a fallu attendre que le train passe avant d'aller la secourir.

La vidéo choc de l'accident a fait le tour d'Internet. Sur les images d'un téléphone portable, retransmises par la télévision locale, on peut voir une femme en tunique rose se pencher au dessus de la voie, espérant que son bébé est indemne. Et miracle, il l'était.

Une fois le train passé au-dessus du corps de l'enfant, un homme a sauté sur les rails et l'a vite pris dans ses bras. Même si elle pleurait, la fillette n'avait rien de grave et elle a retrouvé tout de suite sa famille.

Les autres passagers présents sur le quai au moment des faits se sont rassemblés autour d'elle pour lui apporter de l'aide. Un homme avait ramassé le bonnet du bébé par terre et lui a remis pour qu'elle n'attrape pas froid.

En Inde, les gares, les quais et les trains sont toujours bondés et malgré les rappels continus des autorités sur les règles élémentaires de sécurité, de nombreux accidents, souvent mortels, sont à déplorer chaque année.

Selon un rapport du gouvernement publié en 2012, 15.000 Indiens perdent la vie chaque année dans des accidents ferroviaires.