Un chasseur pense qu'il s'agit d'un loup, il tue la chienne d'un couple de randonneurs

Il n'a pas su faire la différence. Alors qu'il participait jeudi 14 à une battue à Saint-Auban (Alpes-Maritimes), un chasseur a tué la chienne d'un couple de randonneurs, selon une information rapportée par Nice-Matin. Posté en surplomb, à 40 mètres au-dessus d'un sentier, il a confondu l’animal dans la lunette de son fusil, pensant qu'il s'agissait d'un loup. Sans grande hésitation, il a donc tiré sur le canidé, lequel se trouvait sur le GR510, à quelques mètres de ses maîtres.

Malheureusement, l'animal, une femelle malinois de six ans, n'a pu être sauvé. Ses propriétaires, eux, n'ont pas été blessés mais ont décidé de porter plainte contre le chasseur "pour que cela n'arrive pas aux autres" et même s'ils savent que "cela ne fera pas revenir" leur chienne nommée Geisha. Pour eux, c'est l'incompréhension, d'autant que leur animal portait un collier orange et qu'ils étaient habillés de vêtements aux couleurs vives.

Pour rappel, dans moitié sud de la France, la saison de la chasse est lancée depuis le 10 septembre. Mais avant de commencer cette activité, décriée par des milliers de personnes, il est important de se souvenir des règles de sécurité. Alors pour ceux qui ne sont pas au point sur le sujet, il est fortement recommandé de se rendre sur le site de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage où de nombreux conseils sont indiqués. Les chasseurs pourront notamment apprendre comment se servir en toute sécurité d'un fusil et d'une carabine semi-automatiques ou bien comment bien tenir et porter leur arme.

Ils pourront également se rappeler des huit règles d'or pour "la sécurité à la chasse du petit gibier devant soi" et pour "la chasse du grand gibier en battue".