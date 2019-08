Un chirurgien jugé pour pédophilie, plus de 200 victimes envisagées

C’est peut-être la pire affaire de pédophilie de l’histoire pénale française, mais les contours exacts des faits restent encore imprécis. Un chirurgien va être renvoyé devant les assises pour des agressions sexuelles commises sur des enfants. Selon des journaux intimes saisis chez cet homme placé en détention provisoire en 2017, il aurait pu faire 200 victimes depuis les années 1990, même si dans les sordides recueils des sévices sexuels décrits au fil des pages, les enquêteurs peinent à démêler les faits réels des fantasmes pervers comme le rapporte le journal La Charente libre.

L’affaire éclate en 2017 lorsqu’une petite fille de six ans rapporte un viol perpétré par le voisin de la famille, un chirurgien de l’hôpital de Jonzac (Charente-Maritime). L’homme est arrêté et l’enquête permettra de le renvoyer devant un tribunal pour deux autres affaires: le viol d’une nièce de quatre ans il y a plus de 20 ans, et des atteintes sexuelle sur une autre petite fille de la famille. Il reste présumé innocent, et nie les faits de pénétration.

Mais ce sont les étranges "confessions" découvertes à son domicile qui sèment le trouble. Le chirurgien, aujourd’hui sexagénaire, y détaille le nom de deux cents enfants. Certains auraient pu avoir été ses victimes, notamment des enfants et des adolescents, lors d'une phase de réveil après une opération effectuée par ce médecin spécialiste de la chirurgie viscérale.

Les enquêteurs doivent remonter cette liste sordide et redécouvrir des victimes potentielles parfois deux décennies après les faits pour des agressions ignorées même des intéressés.

Selon le journal local, citant un témoignage d’une personne contactée par la gendarmerie, le nombre de victimes pourrait même s’élever à 250, toujours sur la base de ces fameux carnets retrouvés dans le logement du suspect, qui vivait au milieu d’objets sexuels, de perruques de photos de nu et de nombreuses poupées.

Le procès de cette affaire hors norme devrait se tenir en 2020. Le suspect avait déjà été condamné dans une précédente affaire de pédophile à quatre mois de prison avec sursis par un tribunal de Vannes pour détention et importation d’une image d’un mineur présentant un caractère pornographique.