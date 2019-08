Un club de football licencie son capitaine proche des néonazis

Le joueur avait multiplié les gestes de sympathie à l'égard de groupes néonazis. Le club allemand de troisième division, le Chemnitzer FC, a annoncé avoir licencié son capitaine et attaquant vedette Daniel Frahn. Il avait déjà été épinglé pour ses sympathies avec les milieux de l'extrême droite radicale allemande au printemps dernier.

Lors de la dernière rencontre disputé par le club de Chemnitz (Saxe) Daniel Frahn, blessé, avait décidé de prendre place en tribune aux côtés des supporter du groupe "Kaotic Chemnitz" plutôt que dans la tribune officielle. Ce groupe de hooligans racistes et violents a été créé récemment après la dissolution d'un autre groupe de supporters d'ultra-droite, les NS Boys ("NS" pour "national-socialiste"), en avril dernier.

Daniel Frahn avait déjà été condamné à une amende par le club en mars de cette année après avoir rendu hommage à un hooligan d'extrême droite, Thomas Haller, en brandissant un t-shirt noir portant le slogan: "Soutenez vos hools (pour "hooligans", NDLR) locaux". "Par ce geste, je voulais réaliser le souhait de nos fans de commémorer le défunt", avait-il déclaré.

At some point, Chemnitz striker Daniel Frahn scores. He celebrates by holding a shirt worn by far-right extremists across Germany: “Support your local hools!”



