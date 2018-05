Un couple et ses deux enfants disparaissent sur fond de trafic de drogue présumé

C'est une disparition inquiétante est mystérieuse, avec des indications de violences et de trafic de drogue, qui concerne une famille de la région Nancy.

Stéphane Da Silva, sa compagne Nathalie Petitjean et leurs deux enfants Maxime (13 ans) et Melyssa (6 ans), sont introuvables depuis plusieurs semaines. Ils ont été vus pour la dernière fois le 28 avril dernier, à Laxou (Meurthe-et-Moselle) et leurs portables sont éteints depuis. Un appel à témoins a été lancé mercredi. La disparition apparaît d'autant plus inquiétante après la découverte d'éléments troublants au domicile familial.

Les deux autres enfants du père, issus d'une première union, ont raconté à L'Est Républicain que la dernière fois qu'ils ont croisé la famille, ils ont remarqué de "gros hématomes" sur le torse du père et une épaule a priori "cassée mais pas encore soignée". "Il m’a dit qu’il s’était blessé en jouant au foot avec son fils mais je n’y crois pas trop…", a témoignée la jeune fille de 23 ans.

Au domicile familial, d'autres indices inquiétants évoquent des violences et une affaire de stupéfiants. Toujours selon la fille, la porte avait été fracturée et la maison fouillée. A l'intérieur auraient été retrouvées plusieurs centaines de fioles de méthadone, produit de substitution à l'héroïne. Celui-ci aurait été prescrit au père qui visiblement ne le prenait pas.

[#Disparitions] Les membres de la famille DA SILVA ont disparu de leur domicile de #Laxou depuis le 28/04/2018. Si vous avez des informations utiles pour orienter nos recherches, merci de bien vouloir contacter les enquêteurs de @PoliceNat54 #OnCompteSurVous MERCI pour vos RT pic.twitter.com/wjakDIwqjk — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 16 mai 2018

Des documents parlant de "pesée" de "blanche" et de "brune" ainsi que des numéros de téléphone ont également été découverts. La fille aurait ensuite reçu de mystérieux coups de téléphone de la part d'un homme se présentant comme un "ami" de son père.

Face à ces éléments intrigants, les policiers explorent plusieurs pistes. La possibilité d'un départ précipité de la famille face à un danger est envisagée, de même que celle de l'enlèvement et de la séquestration.