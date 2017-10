Un couple jugé pour avoir torturé leur fille de 12 ans… pour imiter un film

Un couple d'Américains, résidant en Pennsylvanie, est accusé par la justice de s'être livré à des actes de tortures sur leur fille de 12 ans. L'homme de 34 ans et sa compagne de 41 ans auraient pratiqué le "waterboarding", une forme de torture par l'eau, sur leur adolescente, au printemps dernier, rapporte le magazine américain Time.

Les accusées auraient agi ainsi dans le but de reproduire des scènes qu'ils avaient vu dans un film. Les faits se sont déroulés dans la petite ville d'Aliquippa, non loin de Pittsburg. La jeune fille aurait été conduite au sous-sol de la demeure familiale où elle a été entravée à une chaise avec du ruban adhésif, une serviette sur le visage. Ses parents l'auraient alors aspergée d'eau glacée provoquant de grandes difficultés respiratoires. Ils comparaissent devant la justice pour "étranglement, de coups et blessures aggravés, de détention par la force et de mise en danger".

Au cours de la campagne présidentielle américaine, le candidat Donald Trump s'était dit favorable au retour de cette forme de torture: "Je pense que la simulation de noyade, c'est de la gnognotte par rapport à ce qu'ils nous font subir", avait-il déclaré, citant notamment l'exemple de la décapitation de James Foley, un journaliste américain exécuté par un bourreau de l'EI en août 2014. Cette méthode, mise en place par l'administration Bush après le 11 Septembre et pratiquée par la CIA, est considérée comme de la torture par les Nations unies et a été interdite par le président Obama. Une fois élu, l'actuel président américain était revenu sur ses propos.