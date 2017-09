George et Jean Spear étaient mariés depuis 75 ans, ils meurent le même jour

Un couple formé par un Canadien et une Britannique, mariés depuis 75 ans, est mort vendredi 15 à Ottawa à quelques heures d'intervalle. Ils s'étaient rencontrés en 1941 à Londres alors que le mari, qui n'était alors qu'un simple prétendant, était stationné en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, a-t-on appris ce mercredi 20 auprès de The Ottawa Citizen.

George et Jean Spear étaient tombés éperdument amoureux et s'étaient unis pour la vie jusqu'à ce que la mort les sépare en 1942, dans la région natale de la femme, à Kingston upon Thames dans le sud-ouest de Londres.

Elle avait ensuite emménagé définitivement à Ottawa avec son mari, qui après avoir servi en Italie a pu rentrer chez lui pour former les jeunes générations de soldats.

Leur couple était un exemple pour tous et leur histoire avait déjà fait le tour des médias en Angleterre. Les deux époux avaient même eu l'honneur de rencontrer le Prince William et Kate Middleton en 2011. George avait montré une photo de lui et sa femme prise lors de leur premier rendez-vous amoureux. La Duchesse de Cambridge avait été émue et lui avait demandé s'il avait toujours gardé ce bout de papier sur lui. "Pendant la guerre et toujours depuis", avait-il répondu.

George et Jean ont donc trépassé vendredi dernier à quelques heures d'intervalle. Ils avaient respectivement 95 et 94 ans.

Madame Spear avait été admise pour une grave pneumonie le mardi d'avant, et son mari avait été admis dans le même établissement, le Queensway Carleton Hospital, le lendemain. Il a rapidement sombré dans un profond coma. Et alors que le personnel médical voulait réunir les deux époux dans la même chambre, la femme est morte vendredi à 4h30 du matin. Puis l'homme s'est éteint à 9h45.