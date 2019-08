Un groupe d'amis loue pour 6.240 euros sur Booking une villa qui n'existe pas

Chloé et Julie, deux jeunes Françaises, avaient prévu des vacances de rêve en Croatie avec une dizaine d'amis. Un séjour qui devait durer jusqu'au 31 août et qui s'est transformé en cauchemar à leur arrivée.

Le groupe d'amis avait loué via le site Booking une grande villa avec piscine sur l'île de Hvar pour 6.240 euros. Sauf qu'en arrivant dimanche, ils sont tombés sur un terrain vague: la villa n'existait pas, et le numéro de téléphone de la propriétaire présumée n'était soudainement plus attribué.

Choquées et à la rue avec leurs valises, Chloé et Julie ont tenté de joindre la plateforme et ont mis des heures avant d'avoir un responsable au bout du fil. Alors elles ont décidé de partager leur mésaventure sur Twitter. Et face aux milliers de partages, Booking a fini par réagir.

vous vous rendez compte qu’on a payé près de 6500e une villa en Croatie, on avait trop trop hâte et arrivé sur place on trouve un terrain vague ??? — chloe (@mlnchlo) 19 août 2019

Mais la réaction attendue (logiquement une prise en charge immédiate des frais et un relogement rapide) n'a pas été celle escomptée…

"On a eu du mal à les avoir, on n'avait jamais la même personne à chaque fois. Ils nous ont tous dit «On va voir le responsable». Après, soit la communication coupait, soit ils nous raccrochaient au nez. On ne sait pas vraiment", a confié Chloé au Parisien.

Ensuite, une responsable au téléphone a finalement "pris les choses en main": "Elle a reconnu leur responsabilité d'avoir laissé l'annonce frauduleuse malgré les signalements".

Une responsable de @bookingcom nous a clairement fait comprendre que « ce n’est pas leur problème que l’on dorme dehors » ! INADMISSIBLE — Julie (@JulieFelice_) 18 août 2019

Un remboursement a bien été proposé. Mais sous dix jours ouvrés. Il est donc toujours en cours de traitement comme l'a souligné la jeune femme sur Twitter.

Pour ce qui est de la prise en charge du nouveau logement (1.000 euros par tête pour la nouvelle villa qu'ils ont eux-mêmes trouvée…) et de la compensation financière, c'est encore à l'étude. Le groupe d'amis doit avancer les frais.

la seule proposition est un remboursement sous 10 jours ouvrés, ou la réservation d’une autre villa à nos frais. Nous nous retrouvons donc à Split sans logement et sans solution ! — Julie (@JulieFelice_) 18 août 2019

Je réitère. Le remboursement de la villa est en cours de traitement. Pour autant aucune prise en charge de notre nouveau logement ainsi qu’une compensation financière est effective https://t.co/3Lq2jYKwh6 — chloe (@mlnchlo) 20 août 2019

"Deux de nos amis ont dû rentrer d'urgence en France parce que financièrement ce n'était pas possible pour eux d'avancer à nouveau de l'argent", a encore expliqué Chloé au Parisien.

Elle a aussi déploré: "On est tous arrivés avec un budget extra pour les sorties, les courses et les restaurants, mais qui ne comprenaient pas le budget pour une nouvelle location". Le séjour, qui devait donc durer jusqu'au 31 août, risque malheureusement d'être écourté.