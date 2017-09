Un homme abandonne son chien au bord d'une route, il est filmé sans le savoir (vidéo)

Comme beaucoup chaque année, un homme prénommé George Spears a abandonné sa chienne au bord d'une route. Mais contrairement à ce qu'il pensait, il n'était pas à l'abri des regards indiscrets. En effet, l'homme a été filmé par la caméra de vidéosurveillance installée par la police de Dallas (Etats-Unis). Sur la vidéo partagée par le New York Post, les internautes peuvent voir l'homme s'arrêter sur le bas-côté et ouvrir la porte de sa voiture pour laisser descendre son animal prénommé Claira-Belle. Puis, repartir sans un regard, laissant la pauvre bête seule au milieu de nulle part.

D'après les informations divulguées par les médias locaux, de nombreux animaux ont déjà été abandonnés au bord de cette route. Une attitude qui a suscité la colère des policiers qui ont décidé d'installer une caméra pour responsabiliser les propriétaires d'animaux peu scrupuleux. Et ce dispositif a fait ses preuves puisque le maître du petit chien a rapidement été interpellé par les forces de l'ordre. Il est actuellement poursuivi pour "cruauté envers un animal" et devra prochainement répondre de ses actes devant la justice. Quant à l'animal, il a été adopté par une nouvelle famille.

Au total, selon la Fondation 30 millions d'amis, 100.000 animaux seraient laissés chaque année en France par leur maître ou maîtresse. Selon l'article 521-1, alinéa 9 du code pénal, le fait d'abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité à l'exception des animaux destinés au repeuplement constitue un délit entraînant une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Pour rappel, un animal abandonné devient, par la force des choses, errant et finira en fourrière pour y être euthanasié s'il ne trouve pas une nouvelle maison.