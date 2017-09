Un homme atteint d'un cancer abat froidement un collègue qu'il jugeait responsable de son état

Ahmad Mustakeem, un Indien de 25 ans cuisinier dans un restaurant de New Dehli, aurait tué l’un de ses collègues, le 24 août dernier, après avoir appris qu’il souffrait d’un cancer de la gorge rapporte le Hindoustan Times.

Or, c'est son collègue qui l'avait encouragé à fumer ses premières cigarettes. Autrement dit, pour Ahmad Mustakeem, le responsable de sa maladie était tout trouvé.

Toutefois, l'histoire est plus ancienne encore, en effet, une sombre histoire de jalousie se serait aussi immiscer entre les deux hommes. "Bien qu'Ahmad et Inayat étaient amis sur leur lieu de travail, il est apparu qu'Inayat était meilleur à ce poste et plus avenant et est devenu assez vite le préféré du propriétaire", a rapporté The Independant, s'appuyant sur le témoignage d'un commissaire de police local.

En premier lieu, l'auteur avait tenté de faire licencier son ancien ami et collègue, en vain. Comble de malchance, c'est lui que l'employeur avait décidé de remercier. Ecoeuré par ce qu'il considérait comme une injustice, Ahmad Mustakeem a déclaré à la police qu'il avait acheté un pistolet et suivi des cours de tir pour s'assurer de ne pas rater sa victime qui était son collègue depuis un an et demi.

Il est ensuite revenu au restaurant et a provoqué une bagarre avec son ancien ami. C'est à ce momet qu'il a sorti son arme et a ouvert le feu, blessant mortellement sa vicitme qui est morte à l’hôpital des suites de ses blessures. Ahmad Mustakeem a pris la fuite mais a finalement été arrêté par la police alors qu’il tentait d’emprunter de l’argent à un proche.