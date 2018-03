Un homme disparu en 2016 dans la Drôme: son compagnon veut vérifier la piste Nordahl Lelandais

L'étrange série continue: c'est une nouvelle affaire de disparition complètement inexpliquée pour laquelle les proches de la victime demande une vérification avec l'emploi du temps de Nordahl Lelandais, qui a avoué son implication dans la mort de Maëlys de Araujo et est suspecté de l'assassinat d'Arthur Noyer.

Le 16 septembre 2016, Eric Foray 47 ans, disparaît de son domicile dans le département de la Drôme. Les dernières images le montrant vivant ont été prises dans la commune de Chatuzanne-le-Goubet à proximité de Valence. Le quadragénaire y est vu faisant des courses. Depuis, plus rien.

Le compagnon du disparu a porté plainte contre X mardi 6 pour "arrestation" et "séquestration arbitraire" et s'est constitué partie civile. Il a pris pour avocat Bernard Boulloud, qui défend aussi les intérêts de la famille d'Arthur Noyer, ce militaire disparu une nuit d'avril avant qu'une partie de son crâne ne soit retrouvé cinq mois plus tard.

"Ce que je veux, c'est vérifier s'il n'y a pas eu une connexion entre M. Foray et M. Lelandais ou des proches de M. Lelandais", explique l'avocat à BFMTV qui assure que "s'il y a eu une connexion, il faut vérifier s'il n'y en a pas eu, on fermera cette porte et on rouvrira une autre". Aucun détrail n'a été donné sur les raisons qui pourraient faire peser le soupçon sur l'ex-militaire. Les communes de Domessin (Savoie, où habitait Nordahl Lelandais) et celle de Chatuzanne-le-Goubet sont distantes d'une centaine de kilomètres.

Dernièrement, la piste Nordahl Lelandais a été étudiée dans le cadre de la disparition en 2009 de Coralie Moussu, une Gardoise de 32 ans. Onze familles de personnes disparues, venues de l'Isère, des deux Savoie et de la Drôme, se sont réunies le 1er février à Lyon afin d'échanger des informations et d'essayer de savoir si leurs proches ont pu croiser le parcours de Nordahl Lelandais.

Les enquêteurs s'étaient également intéressé à lui concernant les affaires Lucas Tronche et Estelle Mouzin. Dans les deux cas, ils ont rapidement refermé le dossier, les indices montrant que l'homme ne pouvait être présent sur les lieux des disparitions.