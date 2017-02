Un homme se suicide juste après avoir été expulsé des Etats-Unis

Un homme s'est jeté du haut d'un pont à Tijuana, au nord-ouest du Mexique, mardi 21 à 8h20 heure locale (17h20 heure française). Il venait de se faire expulser des Etats-Unis, le pont duquel il a sauté n'était d'ailleurs qu'à quelques mètres de la frontière américaine. Les témoins de ce suicide ont indiqué que l'homme avait l'air "angoissé après avoir été expulsé de cette ville où il ne connaissait personne".

Ses papiers d'identité ont été retrouvés sur son corps par la police: Guadalupe Olivas Valencia était âgé de 44 ans et était originaire dans l'Etat de Sinaloa. C'est une région mexicaine où sévissent les trafics de drogues et la violence. El Chapo, un mafieux mexicain spécialisé dans le trafic de drogue, est né dans cet Etat et y dirigeait un cartel. Il a été arrêté en janvier 2016.

D'après les fonctionnaires locaux, c'était la troisième fois que Guadaloupe Olivas Valencia se faisait expulser des Etats-Unis, ce qui pourrait expliquer son acte tragique et desespéré.

Le sort des sans-papiers aux Etats-Unis n'est pas près de s'arranger: Donald Trump a décrété de nouvelles directives mardi 21 autorisant tous les agents de l'immigration et de la douane à interpeller les personnes en situation irrégulières sauf les sans-papiers arrivés aux Etats-Unis alors qu'ils étaient encore enfants: les "dreamers".

Il y a 11 millions de sans-papiers aux Etats-Unis, et si la priorité du gouvernement est d'expulser les délinquants et criminels, ce sera aux fonctionnaires d'évaluer le danger que l'étranger arrêté pourrait poser à l'ordre public. La procédure d'expulsion sera accélérée et il ne sera bientôt plus nécessaire pour les sans-papiers présents depuis moins de deux ans sur le territoire américain de passer devant les tribunaux d'immigration: ils seront systématiquement reconduits à la frontière.