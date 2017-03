Un internaute pro-Trump encourt dix ans de prison pour l'envoi d'un GIF stroboscopique à un journaliste épileptique

Dix ans de prison pour l'envoi d'un GIF. C'est ce que risque un partisan de Donald Trump pour avoir consciemment envoyé le 15 décembre dernier un GIF stroboscopique sur le compte Twitter d'un journaliste épileptique très critique envers le président des Etats-Unis.

L'internaute, John Rayne Rivello, n'avait pas apprécié les propos du journaliste Kurt Eichenwald qui travaille pour Neesweek ou Vanity Fair, à l'encontre de Donald Trump. Pour se venger, il lui a envoyé un GIF stroboscopique avec le message "tu mérites une crise pour tes publications". La situation médicale ainsi que ses positions politiques du journaliste étaient de notoriété publique.

John Rayne Rivello, 29,accused of sending a image to a writer to trigger an epileptic seizure was arrested for criminal cyber stalking. pic.twitter.com/78LZJoPUAv

