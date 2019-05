Un lion du cirque Zavatta attaque et blesse une jeune femme

Une jeune femme a été attaquée par un lion du cirque Zavatta, dimanche matin dans la région de Rennes. Elle a été griffée et souffre de plusieurs plaies importantes, mais ses jours ne sont pas en danger. Les premiers éléments dévoilés semblent évoquer la thèse d'une soirée arrosée qui se serait terminée devant la cage du fauve.

En effet, selon les informations de France Bleu, la jeune femme, fortement alcoolisée, aurait pénétré à 5h30 ce matin-là dans la ménagerie du cirque installé à Montfort-sur-Meu. Là, elle se serait donc approchée de la cage du lion, au point que l'animal a réussi à la griffer au bras. On ignorait cependant ce lundi les détails de l'attaque, et notamment si la jeune femme a été jusqu'à passer son bras à travers les barreaux ou si c'est le fauve qui a sorti sa patte.

La victime "souffre de plusieurs plaies à l'avant-bras dont une de 15 centimètres de long et de 3 centimètres de large", précise la radio locale. Elle a été hospitalisée et une enquête a été ouverte par les gendarmes pour déterminer les circonstances exactes et responsabilités dans cette affaire.

Si les premiers éléments semblent mettre en avant l'imprudence de la jeune femme comme principale cause de l'incident, celui-ci risque cependant d'alimenter le vif débat sur la présence d'animaux "non domestiques" dans les cirques.

Les ONG dénoncent en effet régulièrement les conditions de vie de ces bêtes sauvages, responsables selon elles de souffrances mais aussi de troubles du comportement témoignant de leur incapacité à s'adapter à cet environnement.

Une quarantaine de pays dans le monde, dont 28 en Europe, ont proscrit partiellement ou totalement les cirques avec ménagerie. En France, les lions et les tigres (plusieurs centaines), les macaques et les babouins (une centaine), les éléphants (entre 30 et 40) et les zèbres (plusieurs dizaines) sont les plus représentés dans une centaine de cirque.