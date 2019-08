Un mois après l'avoir perdue, elle retrouve sa chatte

Tout est bien qui finit bien. Une femme, Isabelle, a eu la très bonne surprise de retrouver sa chatte qu'elle avait perdue depuis un mois sur une aire d'autoroute grâce à un réseau communautaire de recherche d'animaux perdus: Pet Alert.

Un mois plus tôt, l’animal s’était volatilisé sur une aire de repos de l’autoroute A7, au niveau de Portes-lès-Valence (Drôme), alors que la petite famille déménageait pour la Corse depuis la Seine-et-Marne. "Après un premier voyage avec le camion de déménagement, nous sommes remontés pour chercher notre chien, Fiona, un Westie de 10 ans, et Chanel, notre minette trois couleurs, qui a aussi 10 ans", a expliqué la maîtresse au Dauphiné Libéré.

Et de poursuivre: "Elle est passée sous un grillage. On a essayé de la retrouver. On a attendu au maximum, mais nous avions notre bateau à prendre à Marseille alors nous sommes partis sans elle, la boule au ventre".

La belle-fille d'Isabelle contacte alors plusieurs organisations, dont Pet Alert, pour retrouver la chatte. Un mois après le message, la bonne nouvelle tombe.

"J’ai reçu un message de PetAlert: «Regardez qui on a trouvé». Chanel était toujours à Portes-lès-Valence, elle s’était réfugiée dans le garage d’une jeune fille, et sa voisine avait vu ma minette sur PetAlert! Je n’ai pas réfléchi une seconde, j’ai pris un billet de bateau, ma voiture et je suis revenue la chercher", raconte Isabelle avec émotion.

Et d'ajouter: "Chanel s’en fichait complètement. Mais sur le trajet du retour, elle ne m’a pas quitté des yeux!".