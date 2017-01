Un patron de pressing donne les vêtements oubliés aux SDF

En cette période de grand froid, les sans-abris sont à la recherche de chaleur humaine, et de chaleur tout court. A Perpignan, un patron de pressing a trouvé une solution pour les aider à se couvrir. Stéphane Ruel possède quatre magasins dans la préfecture des Pyrénées-Orientales. Et régulièrement, des clients oublient de venir chercher leurs vêtements. Un matin, alors qu'il écoutait la radio, il a entendu la détresse de "personnes démunies" qui "avaient des problèmes pour se couvrir", a-t-il confié à France3 Languedoc-Roussillon. C'est là qu'il a eu l'idée de leur donner des vêtements chauds, oubliés dans ses enseignes, ainsi que des couvertures et des couettes.

La loi oblige les pressings à garder ces vêtements, laissés de côté par leurs propriétaires, pendant un an et un jour. Ensuite, ils ne sont plus tenus de les conserver dans leur stock, et peuvent même les vendre aux enchères. Mais Stéphane Ruel accorde un délai supplémentaire. Il ne fait dons aux SDF que de vêtements qui sont restés deux ans dans ses locaux.

S'il a expliqué au Parisien qu'uniquement "un client sur 10.000 ne vient jamais récupérer les affaires qu'il (leur) a confiées" il a aussi donné un chiffre: 250, comme le nombre de pièces qu'il a déjà pu offrir aux SDF (sans compter la cinquantaine de couverture). "Un sur 10.000, cela peut paraître peu, mais cela finit par représenter beaucoup d'articles que nous conservons dans nos greniers en pure perte". Et selon Stéphane Ruel, si tous les pressings de France appliquaient cette initiative, plusieurs milliers de vêtements pourraient être redistribués.