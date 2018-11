Un pédophile met enceinte sa victime et obtient l'opportunité de voir son fils

Mère d'un petit garçon né d'un viol alors qu'elle était adolescente, une jeune femme a été horrifiée quand les services sociaux britanniques ont tenté de faire entrer le père pédophile en contact avec l'enfant.

Les faits remontent à plusieurs années. Alors qu'elle n'avait que 15 ans, cette femme a été victime d'un gang sexuel. Des hommes d'origine pakistanaise ont violé plusieurs jeunes filles, ont été reconnus coupables et condamnés pour une douzaine d'agressions sexuelles.

Cette victime est tombée enceinte et a décidé de garder l'enfant qu'elle tente d'élever tant bien que mal malgré le traumatisme.

Récemment, elle a rencontré d'importantes difficultés dans son éducation et les services sociaux ont été alertés. Et ils ont visiblement tenté de joindre le géniteur de ce jeune garçon.

Lire aussi: un père pédophile incarcéré recrute un inconnu pour violer sa fille

En effet, selon une information révélée par The Times ce mardi 27, les services sociaux ont contacté le père pédophile en prison et l'ont invité à s'impliquer dans l'éducation de son fils.

La jeune femme a été extrêmement choquée et en a même alerté le ministère de la Justice.

"J'ai été estomaquée. Ils savaient ce qu'il m'avait fait. A moi et à ces autres jeunes filles vulnérables. Ils savaient qu'il était incarcéré et qu'il représentait un risque pour mon fils… Mais ils ont tout fait pour l'impliquer sans me consulter. J'étais très en colère et terrifiée pour mon fils", a-t-elle confié.

Une enquête a été ouverte pour déterminer comment les services sociaux en sont arrivés là.

Dans un dossier classique, toute personne disposant de droits parentaux est contactée. Mais dans ce cas présent, le nom du père biologique n'était pas mentionné sur l'acte de naissance.