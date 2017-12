Un garçon passe 323 fois chez le médecin et subit 13 opérations pour rien

Son fils a passé 323 visites médicales et a subi 13 opérations pour rien. Accusée d'avoir inventé des maladies à son fils, aujourd'hui âgé de huit ans, une mère de famille a récemment été inculpée pour "coups et blessures". Peu de temps après sa naissance, elle a fait savoir qu'il rencontrait des problèmes de santé alors qu'il ne présentait en réalité aucune anomalie. Puis au fil du temps, elle a raconté à plusieurs personnes qu'il était atteint d'un cancer et a même tenté de l'inscrire sur une liste de patients en attente d'une greffe des poumons.

Et ce n'est pas tout. D'après les informations rapportées par CBS, le petit garçon, malade aux yeux de tous, a vécu une partie de sa vie sur une chaise roulante et a même été placé dans un centre de soins palliatifs. Elle a même lancé une collecte de fonds sur Internet expliquant aux internautes qu'il souffrait d'une malformation artério-veineuse. Elle a pu récolter plus de 8.000 dollars.

Cette histoire a été mise en lumière le mois dernier lorsque la mère de famille, dont la caution a été fixée à 150.000 dollars, a conduit son enfant à l'hôpital expliquant aux médecins qu'il était victime d'une attaque cardiaque. Seulement voilà: après analyses, ils se sont rendu compte qu'il s'agissait d'une fausse alerte, même si le petit tremblait. Ils ont finalement compris que les symptômes de l'enfant avaient été provoqués intentionnellement et ont donc décidé de prévenir les services sociaux.

A lire aussi: des parents condamnés pour avoir menti sur la maladie de leur fille

Le petit était tellement formaté à l'idée d'être malade qu'il présentait des troubles mentaux. Visiblement, sa mère ne cessait de lui répéter qu'il ne pouvait pas aller à l'école et qu'il n'aurait jamais la même vie que les autres garçons de son âge. De plus, il est passé trois fois à côté de la mort suite à des infections sanguines dues à ses nombreuses opérations et aux sondes qu'il avait dans le corps pour être nourri.

Selon les derniers éléments rapportés, la mère de famille souffrirait du syndrome de Münchhausen par procuration qui est une forme rare de maltraitance de l'enfant. Ces personnes tentent de manipuler les médecins en leur faisant croire que leur progéniture est malade. Et pour arriver à leur fin, ils n'hésitent pas à simuler ou provoquer chez l'enfant les symptômes propres à une maladie, quitte à mettre réellement leur santé en danger.

Interrogé, le père biologique, qui a voulu récupérer la garde de son fils, a expliqué qu'il était au courant et qu'il avait déjà tenté de signaler ces abus devant la justice, en vain. "Les juges, comme n'importe quelle autre personne, ne peuvent pas croire qu'une mère apparemment aimante peut se livrer à des abus d'un ordre médical", a-t-il notamment déclaré.