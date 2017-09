Belgique: un petit garçon meurt étouffé après avoir mangé un Babybel

Il n'a pas survécu. Un petit garçon de deux ans et demi est mort asphyxié après avoir mangé un Babybel, selon une information rapportée par le journal Het Nieuwsblad. Les faits se sont produits le 2 septembre dernier à Vilvorde en Belgique. Ce jour-là, l'enfant et ses deux grands frères étaient gardés par un baby-sitter au domicile de leurs parents. Mais rapidement, la journée a viré au cauchemar lorsque le plus petit des enfants a avalé de travers son fromage. Ce dernier est resté coincé dans sa gorge, l'empêchant donc de respirer.

Sans plus tarder, le baby-sitter a immédiatement prévenu les secours et a tenté de le maintenir en vie en les attendant grâce à sa formation aux premiers secours. "En appelant le SMUR, il est parvenu à réanimer notre fils. Son cœur s'est remis à battre lors du transport vers l'hôpital", ont raconté les parents.

Seulement voilà, il était déjà trop tard: l'enfant était en état de mort cérébrale. Son cerveau avait été privé pendant trop longtemps d'oxygène et les dommages étaient très importants. Ses parents ont donc décidé de le débrancher après plusieurs jours, probablement la décision la plus difficile de leur vie. "Il n'aurait pas pu vivre dignement. Mon fils est mort dans mes bras. On a tout fait pour le sauver", a notamment confié le père de famille.

Finalement, les parents ont décidé de médiatiser l'affaire afin que ce drame soit le dernier du genre. Pour rappel, plusieurs histoires similaires avaient déjà eu lieu en Belgique en 2015 avec un bébé de 18 mois et en 2016 avec un petit garçon de deux ans. "J'avais lu ces histoires dans la presse. Je faisais d’ailleurs attention à ce qu’il mange des petits morceaux. Et c’est quand même arrivé", a expliqué la mère de famille précisant qu'elle en voulait ni au baby-sitter ni à la marque mais qu'elle souhaitait simplement alerter les autres familles des possibles dangers.

De son côté, le directeur général des fromageries Bel, dont dépend Babybel, a annoncé que la marque allait dorénavant apposer un message d’avertissement sur ses produits.