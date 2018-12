Un petit garçon torturé à mort par sa mère qui le pensait homosexuel

Anthony Avalos, un petit garçon de 10 ans, est décédé en juin dernier dans sa maison située dans le désert des Mojaves en Californie (Etats-Unis). Il a subi des sévices atroces pendant des années de la part de sa mère et de son beau-père, qui étaient persuadés qu'il était homosexuel.

Ils l'ont battu, privé d'eau et de nourriture, avant de le laisser agonisant et qu'il ne succombe de ses blessures à l'hôpital.

Le couple, qui a plaidé non-coupable pour ces faits de tortures ayant entraîné la mort, pourrait être condamné à la peine de mort mais le procureur général n'a pas encore donné ses réquisitions.

Le procès est en cours et les membres du jury ont eu accès mercredi 5 décembre à un rapport médico-légal détaillant toutes les blessures récentes ou anciennes subies par le jeune Anthony.

Des hématomes et des brûlures de cigarette étaient présents sur chaque partie du corps de la petite victime. Il avait des marques de tortures sous ses tétons, sur ses fesses, sur son dos, ses bras, ses hanches, ses pieds et ses mains.

Le rapport du médecin légiste indique aussi qu'Anthony a été frappé à répétition par différents objets dont une ceinture et un câble d'aspirateur.

Le dossier judiciaire signale aussi d'autres tortures. L'enfant était régulièrement séquestré dans sa chambre, privé d'eau et de nourriture, et avait l'interdiction de se rendre aux toilettes. A sa mort, il était si maigre que ses côtes étaient saillantes.

L'enquête de police porte aussi sur le travail des services sociaux qui sont intervenus à plusieurs reprises pour des signalements de maltraitance dans cette famille.

Des frères et sœurs d'Anthony ont raconté aux enquêteurs qu'ils étaient aussi battus et que quand leur mère n'était pas là, leur beau-père organisait des combats entre eux et les forçait à se battre, notamment avec la victime.