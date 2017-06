Un requin sème la terreur parmis les vacanciers à Majorque en nageant près de la plage (vidéo)

La présence d'un requin a causé la panique à Majorque dimanche 25. Pendant que de nombreux touristes profitaient de l'eau turquoise de l'île espagnole, un requin bleu de 2,5 mètres de long a pointé le bout de son nez. L'animal a été repéré tournant près des plages de Cala Major et de Can Pastilla.

Les sauveteurs ont immédiatement levé le drapeau rouge et ordonné l'évacuation de la zone de baignade. Sur les nombreuses vidéos diffusés sur les réseaux sociaux, on aperçoit les touristes se ruer sur la plage.

Tiburón en las playas de Mallorca: https://t.co/PJdr0vBP9K vía @YouTube — juan rosario (@juanki1599) 27 juin 2017

D'après le journal local Diario de Mallorca, le requin était blessé à la tête, probablement par un hameçon ou un harpon. Au vu de la gravité de la blessure, les experts de l'aquarium de Palma ont décidé d'abréger ses souffrances, ils ont donc euthanasié l'animal.

Le requin bleu, qui se nourrit principalement de poissons et de calmars, n'est pas considéré comme un animal dangereux contrairement aux trois "super-prédateurs": le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bouledogue. Sa présence près d'une plage n'est pas si exceptionnelle selon Samuel Iglésias, maitre de conférence au Muséum national d'Histoire naturelle, cité par Ouest-France,"le requin peau bleue est une espèce migratrice, il est fréquent de le voir sur les côtes européennes en été".

Au total, une cinquantaine d'espèces de requins vivent dans les eaux méditerranéennes,"mais il ne s'agit pas de requins comme le grand public les imagine. Beaucoup d'entre eux ne mesurent pas plus de 30cm à leur taille adulte et ne pèsent pas plus de 400g", souligne Samuel Iglésias.