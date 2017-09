Un sous-marin allemand de la Première guerre mondiale et son équipage retrouvés en Mer du Nord

C'est une découverte exceptionnelle qui a été récemment faite en Mer du Nord et a été révélée ce mardi 19 par les médias belges. Un sous-marin allemand de la Première guerre mondiale a été retrouvé gisant par 30 mètres de fond au large d'Ostend. Et tout indique que 23 hommes d'équipage se trouvent toujours dans l'épave.

Celle-ci avait été repérée au printemps par des scanners sous-marins mais la découverte avait été gardée secrète afin de la protéger, d'éviter que les curieux affluent, et le temps que des opérations de sondages soient menées pour en confirmer la teneur. L'emplacement exact n'a d'ailleurs toujours pas été dévoilé.

Le sous-marin de 27 mètres de long, six mètres de large et 270 tonnes selon les normes de l'époque est dans un état de conservation exceptionnelle. Seul la proue (avant) serait endommagée. Mais surtout, toutes les écoutilles seraient encore fermées. L'équipage devrait selon toute logique se trouvait encore à bord.

Le bâtiment serait l'un des 19 U-boot que comptait la Flandern Flotille (flotte des Flandres) allemande durant la Première guerre mondiale. Un capitaine et 22 membres d'équipage se trouvaient à bord de ces sous-marins. Il reste cependant à l'identifier avec précision, plusieurs U-boot disparus durant le conflit pouvant correspondre. Il pourrait s'agir de l'UB-27, l'UB-29 ou l'UB-32, coulés entre 1916 et 1917 par les forces navales et aériennes britanniques. L'ambassade d'Allemagne a été prévenue et mise à contribution.