Un triathlète sud-africain se fait scier les jambes par un gang

Le mobile de cette violente agression n'est toujours pas établi. Mhlengi Gwala, triathlète sud-africain, a été victime d'une agression d'une extrême violence à Durban, en Afrique du Sud mardi 6. Il a été pris à partie par les membres d'un gang qui lui ont scié les jambes.

Alors que Mhlengi Gwala se rendait à vélo chez un ami pour s'entraîner, des inconnus lui ont coupé la route. Le sportif a d'abord pensé qu'ils en voulaient à ses valeurs et a proposé de leur donner son téléphone, sa montre et son vélo. Toutefois, l'argent ne semblait pas les intéresser: "Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils ont pris une scie (...). Deux types tenaient le haut de son corps pendant que l'autre lui sciait la jambe. Je pense qu'ils sont arrivés jusqu'à l'os et n'ont pas pu aller plus loin. Ils ont alors essayé de couper l'autre jambe", a expliqué l'un de ses proches. Et d'ajouter: "Selon Mhlengi, la scie était très rouillée".

Les agresseurs ont pris la fuite en voyant arriver une patrouille des forces de l'ordre, laissant Mhlengi Gwala très grièvement blessé. Il a été immédiatement pris en charge par les secours. Opéré mercredi 7 en urgence, les chirurgiens sont "confiants" dans leur capacité à sauver sa jambe la plus abîmée.

Selon la BBC Africa, son état est stable et ses blessures n’ont pas mis sa vie en danger. "Les médecins ont dit qu’ils pourront sauver sa jambe et qu’il pourra marcher et courir à nouveau, mais il y a un long chemin avant la guérison", a fait savoir Sandile Shange, un de ses coéquipiers.

A friend of mine, cycling in the Durban area was robbed by three people this morning, Then they attempted to saw off both legs with a chainsaw. Blade too blunt and only got half way through one and started on the other. Absolutely disgusting! How safe are we on SA roads?

— Henri Schoeman (@H_Schoeman) 6 mars 2018