Un youtubeur star retrouvé mort après s'être moqué d'un baron de la drogue (vidéo)

Un jeune homme mexicain âgé de 17 ans et très populaire sur YouTube a été retrouvé mort lundi 18 dans l'Etat de Sinaloa, rongé par les cartels. Juan Luis Lagunas, plus connu sous le nom de El Pirata de Culiacan, a été tué d'une quinzaine de balles dans le corps. Il était suivi par près d'un million de personnes sur Facebook et des centaines de milliers sur Instagram.

Bien que l'alcool soit interdit à la consommation avant 18 ans au Mexique, le jeune homme était un spécialiste du binge-drinking. Cette pratique consiste à boire énormément d'alcool (fort de préférence) en un temps record. Sur ses réseaux sociaux, qui ont tous été supprimés, il publiait donc régulièrement des vidéos de lui en train d'ingérer de grandes quantités de whisky, ou tout autre alcool, quitte à s'évanouir.

Peu avant sa mort, The Independant a expliqué que le jeune homme avait publié une vidéo dans laquelle, passablement éméché, il s'en prenait à Nemesio Oseguera Cervantes dit El Mencho. Cet homme est le baron d'un cartel très violent, l'un des plus dangereux du pays.

"El Mencho me casse les c*******", avait par exemple lancé Juan Luis Lagunas, en ne pensant pas aux conséquences de ses paroles.

Alors qu'il était dans un bar accompagné d'amis lundi, des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement et l'ont abattu d'une quinzaine de balles. Le vidéaste a finalement été identifié par les policiers grâce à ses tatouages.

Une enquête a été ouverte mais pour l'instant les causes de sont assassinat n'ont pas été découvertes, l'hypothèse du cartel Jalisco Nueva Generacion n'est pas exclue. Ce groupe tremperait dans des trafics en tout genre, de drogue ou même d'armes. Il est aussi coutumier des kidnappings et des demandes de rançon. Son leader est même l'homme le plus recherché par les services secrets américains selon The Independant.