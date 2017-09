Une campagne de sensibilisation pour dire stop aux violences verbales sur les enfants (vidéo)

Certaines phrases sont difficiles à entendre, notamment durant l'enfance. Et parfois, elles peuvent blesser toute une vie. C'est pourquoi une campagne de sensibilisation contre les violences verbales prononcées à l'encontre des plus jeunes a été lancée ce mardi 12 par l'Observatoire de la violence éducative ordinaire (Oveo) et Stop VEO, Enfance sans violences.

Dans une courte vidéo, qui sera diffusée à partir de vendredi 15 à la télévision et relayée sur les réseaux sociaux, les internautes peuvent voir plusieurs personnes en train de ressasser des phrases entendues pendant leur jeunesse: "Tu ne devrais pas mettre ce tee-shirt, il te fait des gros bras", "qu'est-ce que j'ai fais pour avoir un fils comme toi?", "t'es une moins que rien", "si j'avais su, je n'aurais pas fait d'enfant" ou encore "tu a toujours été plus lent que ton frère".

"Notre volonté est de créer une véritable prise de conscience sur le fait que les violences éducatives ordinaires envers l’enfant, pratiquées par de nombreux parents et tolérées par la société, qu’elles soient d’ordre psychologique ou physique, peuvent avoir des conséquences sur le développement de l'enfant, compromettre sa confiance et son estime de soi et avoir des conséquences sur l’adulte qu’il deviendra", a écrit Oveo sur son site Internet.

Et d'ajouter: "Cette campagne a également pour but de dire que les violences éducatives ne se limitent pas aux coups, tapes, fessées et autres punitions physiques, mais qu'elles sont également psychologiques et verbales. Une éducation sans violence est possible afin de favoriser le développement harmonieux de l’enfant et mettre fin à la reproduction de ces méthodes éducatives de génération en génération".

Au total, d'après les chiffres divulgués par les deux associations, 85% des parents français disent pratiquer la violence éducative ordinaire, "l'ensemble des pratiques cœrcitives et/ou punitives utilisées, tolérées, voire recommandées dans une société pour bien élever les enfants". Comme le rappellent les deux associations, cette campagne, la première du genre, sera suivie de nombreuses initiatives jusqu’au 20 novembre 2017, journée internationale des droits de l’enfant.