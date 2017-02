Une chaîne japonaise diffuse la vidéo de l'assassinat de Kim Jong-nam (VIDEO)

Après avoir été considéré un temps comme le légitime successeur de Kim Jong-il, Kim Jong-nam était devenu un indésirable en Corée du Nord, dirigée par son demi-frère Kim Jong-un. Il a été assassiné le lundi 13 février alors qu'il était à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. Lundi 20, une chaîne japonaise, Fuji Tv, a diffusé la vidéo de son meurtre, filmée par les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport.

Dans la vidéo, on voit clairement l'exilé entrer dans l'aéroport très calmement puis jeter un œil aux affichages indiquant les départs et arrivées des vols. L'homme en costume gris s'éloigne ensuite. Quelques secondes plus tard, une femme vêtue d'un tee-shirt blanc se rue sur lui. Malgré la mauvaise qualité le la vidéo, on voit Kim Jong-nam se débattre avant que la femme ne reparte, aussi vite qu'elle était arrivée. La femme l'aurait piqué afin de lui injecter un poison mortel.

L'attaque n'aura duré que quelques secondes, trop vite pour que quiconque dans la foule n'ait le temps de réagir.

Mais le demi-frère de Kim Jong-un n'est pas mort sur le coup. Dans la suite de la vidéo, on le voit alerter le personnel de sécurité à l'entrée de l'aéroport et leur expliquer avec des gestes ce qu'il vient de lui arriver. Il est ensuite accompagné jusqu'à la clinique de l'aéroport.

L'homme âgé de 45 ans est mort d'une crise cardiaque dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital de Putrajaya.

Contre l'avis de la Corée du Nord, la police Malaisienne a pratiqué une autopsie sur le corps de la victime. Une semaine après l'événement, le rapport n'a toujours pas été rendu public et aucune personne de la famille de Kim Jong-nam n'est venue chercher sa dépouille à la morgue de Kuala Lumpur.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'assassinat de Kim Jong-nam):