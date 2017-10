Une entreprise colombienne propose une croisière comprenant alcool et sexe à volonté avec 60 prostituées (vidéo)

C'est à un séjour "paradisiaque" d'un genre un peu particulier que conviait l'entreprise Good Girls Comapny via une publicité explicite qui a été depuis supprimée notamment de YouTube (mais reste disponible ici, sur le site de l'organisateur - attention, certaines images peuvent choquer). Ce tour-operateur colombien proposait en effet à des hommes, 30 au maximum, d'embarquer sur un bateau pour une croisière du 24 au 27 novembre. La destination? Une île privée non loin de Carthagène en Colombie. Sur place, un programme qui semble surréaliste: une soixantaine de femmes, des prostituées, disponibles 24h/24h, et une relative tolérance par rapport à l'usage de drogues.

Sont compris également les repas et l'alcool à volonté. Il n'est pas parfaitement clair que les professionnelles toutes les pratiques sexuelles sont "comprises" dans le prix (la vidéo complète laisse pensez que c'est le cas), mais le promoteur assure –selon la presse britannique qui rapporte le détail de cette version trash de La croisière s'amuse– que des activités "plan à trois" ou "orgie" (à savoir 30 minutes en compagnie de 16 femmes) sont proposées. De même au passage que "golf" pour ceux qui se désintéressent momentanément des plaisirs de la chair.

(Voir ci-dessous une version soft de la publicité qui a été retirée des plate-formes de vidéo)

L'entreprise, basée à Cali, propose également d'autres services moins "prestigieux" que cette étrange croisière. Sur son site, des offres pour passer une ou plusieurs nuit(s), avec une prostituée, ou plusieurs là aussi, sont proposées aux consommateurs intéressés par ce type de prestation.

La Colombie n'interdit pas formellement la prostitution, mais le proxénétisme (le fait donc de la faciliter voire de l'encadrer) est puni par la loi. Il est difficile de savoir avec précision si les activités de la société respectent la législation en vigueur en Colombie. Ceux qui, en tout cas, voudront se laisser aller à s'embarquer sur le bateau devront débourser 5.000 dollars (soit un peu plus de 4.200 euros) pour rejoindre ce voyage ou le luxe laisse place à la luxure.