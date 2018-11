Une femme cancéreuse épouse l'homme de sa vie sur son lit de mort

Une jeune femme a récemment succombé à un cancer du foie très agressif. Juste avant de mourir, elle a eu le temps d'épouser l'homme de sa vie, échangeant ses vœux sur son lit d'hôpital. Elle s'est éteinte quelques jours plus tard entourée par son mari et sa famille.

Samantha Webster, de son nom d'épouse, avait 33 ans. Au mois de juin dernier, alors qu'elle était en pleins préparatifs de son mariage, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer incurable et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Malgré la situation, elle a tenu à épouser l'homme qu'elle a toujours aimé. Son état de santé ne lui a pas permis de se tenir debout mais Alec, son mari, a tout fait pour rendre leur union le plus romantique possible.

L'homme de 38 ans, qui avait eu la terrible douleur de perdre sa fille (d'une précédente relation) d'une leucémie foudroyante deux ans plus tôt, avait décoré la chambre d'hôpital avec soin et mis des photos de leur couple un peu partout.

"C'était un moment fort en émotions", a-t-il confié dans les médias britanniques, "le plus beau et le pire jour de notre vie".

Six jours après qu'il lui a passé la bague au doigt, Samantha est morte dans ses bras. Il n'a jamais quitté son chevet et a raconté dans un émouvant témoignage à quel point il était fier d'elle, qui a su garder le sourire jusqu'au bout: "Sam était la seule qui parvenait à sourire malgré ce qui était en train de se passer… Elle nous a tous faire sourire. Et nous n'avons pas une seule photo où elle ne sourit pas".

Malgré le deuil, Alec a tenu à raconter son histoire d'amour pour prouver à quel point sa femme était forte. Son seul regret est de ne pas avoir pu fonder de famille avec elle.