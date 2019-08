Une femme de 85 ans et 5 hommes âgés arrêtés en pleine relation sexuelle dans les bois

Ils ont été pris "la main dans le sac": la presse américaine (voir ici) rapporte mercredi 21 l’arrestation de six personnes dans le Connecticut pour exhibition sexuelle. Le groupe, constitué de cinq hommes et une femme, a été surpris en pleine relation sexuelle de groupe. Petite spécificité: les participants à cette orgie en pleine nature étaient âgés de 62 à 67 ans pour ces messieurs, et de 85 ans pour madame.

Les faits se sont déroulés dans un espace boisé de la ville de Fairfield. Le secteur en question est réputé pour être un lieu de rencontres sexuelles, voire de prostitution. Malgré la réputation sulfureuse de l’endroit, ce sont bien des témoignages auprès de la police qui ont entraîné l’intervention des forces de l’ordre.

Les six personnes ont été arrêtées. Elles ont été remises en liberté contre leur engagement formel à se présenter devant une cour de justice lors d’une convocation ultérieure.

Selon plusieurs sources des médias locaux, les suspects ont donné des justifications étranges pour minimiser les faits. Joyce Butler, la femme de 85 ans, explique s’être mise nue pour se "rafraîchir". Richard Butler, son mari de 82 ans qui fait partie des suspects, explique que des problèmes de pression sanguine l’empêchent d’avoir une vie sexuelle depuis une dizaine d’années. Un autre suspect, Daniel Dobbins, 67 ans, explique qu’il se trouvait en tenue d’Adam dans ce bois pour des "raisons médicales". Ce sexagénaire est connu de la justice pour des faits similaires après s’être déjà promené nu dans un parking en 2017.