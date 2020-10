Une femme offre un ticket à gratter à des SDF, ils gagnent 50000€

La belle histoire s’est déroulée fin septembre à Brest, elle a été révélée mardi par la Française des Jeux.

A la sortie d’un bar-tabac, une cliente trouve quatre jeunes SDF habitués à faire la manche devant le commerce. Il ne leur donne pas une pièce, mais un ticket de jeu de grattage.

Il s’agit précisément d’un Banco, acheté 1 euro quelques minutes plus tôt.

Et là, surprise, le ticket est gagnant et pas qu’un peu : 50000€ !

« Ils étaient fous de joie, ça va leur permettre de rebondir »

A Brest, le patron du bar-tabac Le Minuit est presque aussi heureux que les quatre chanceux, trois hommes et une jeune femme. Ils se sont partagés la somme, empochant chacun 12500€.

La Française des Jeux a attendu que les gagnants partent de la ville de Brest pour communiquer sur cette jolie histoire.

Les quatre sans domicile fixe ont en effet déclaré ne pas encore savoir ce qu’ils feraient de cet argent, si ce n’est quitter la Bretagne pour le sud.

Quant à la généreuse cliente, « on ne la connaît pas, on ne sait pas qui c’est », assure-t-on dans le bar-tabac. Une seule chose est sûre : elle a ce jour-là fait des heureux et certainement changé la vie de quatre personnes.