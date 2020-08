Une fillette atteinte de Trisomie 21 interdite de club enfant

A 5 ans, Louise passe ses vacances avec ses parents dans le Sud-Ouest de la France. Au camping, un mini-club accueille les enfants de 3 à 11 ans, mais manifestement pas tous.

Les parents de Louise, Caroline et Rémy, espéraient bien pouvoir y inscrire leur fille, qu’elle s’amuse avec d’autres enfants, qu’ils profitent aussi d’un peu de temps pour eux.

Mais Louise est atteinte de Trisomie 21. Et comme le raconte le papa sur un long post Facebook (« il y a toujours un mais », dit-il), la propreté de la fillette a été la raison invoquée par la responsable des animations du camping pour ne pas l’accepter au club enfant. Alors même que le handicap de la fillette ne semblait pas poser de problème il y a deux mois, quand il avait posé la question par email.

« A vrai dire, c’est très souvent « pas possible », écrit notamment Rémy. Toujours pour de très bonnes raisons, qui ne sont jamais le handicap en lui-même, mais toujours les cadeaux bonus qui vont avec : la propreté, l’absence de mots, le manque de formation des encadrants, l’effectif trop important d’enfants, le manque de moyens ».

« Décidément, ça pique, la vie, quand on est hors cadre »

Un secrétaire d’Etat « choqué »

La mésaventure de Louise a été partagée par les médias et sur les réseaux sociaux, suscitant des milliers de réactions jusqu’au secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des familles.

Ce mardi 4 août en fin de matinée, Adrien Taquet s’est déclaré « choqué par la situation de Louise » dans deux Tweets, ajoutant :

« Être un citoyen comme un autre, c’est pouvoir accéder aux loisirs comme les autres. C’est à notre société de s’adapter à tous les enfants et à leur famille, et non l’inverse »