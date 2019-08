Une fillette de trois ans violée et décapitée, trois hommes arrêtés

La violence des faits est à peine croyable et symbolise le maigre bilan de l'Inde en matière de lutte contre les violences sexuelles contre les mineurs. Trois hommes ont été arrêtés en Inde en lien avec le viol et la décapitation d'une fillette de trois ans, a annoncé ce jeudi la police. Les chaines de télévision indienne diffusaient massivement la photo de son ravisseur présumé qui l'avait enlevé le 25 juillet dernier sur un quai de gare dans l'est du pays.

Selon le Times of India, la fillette dormait à côté de sa mère à Jamshedpur dans l'État pauvre du Jharkhand quand elle a été kidnappée par un homme dont le visage a été capté par les caméras de vidéo surveillance de la gare. La mère de l'enfant a porté plainte auprès de la police le lendemain.

Selon les premiers éléments de l'enquête, deux individus dont un correspondant au signalement de l'homme sur les images de la vidéosurveillance ont emmené la fillette près d'une usine de la ville de Jamshedpur où ils l'ont violée. Ils l'ont ensuite décapitée avec un objet tranchant. La tête de l'enfant martyrisée n'a pas encore été retrouvée.

Les deux principaux suspectés ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance et interpellés. Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits. Le troisième homme présenté comme l'amant de la mère fait partie des personnes interpellées. Il aurait ordonné aux deux autres hommes d'enlever la petite fille pour des raisons encore peu claires.

Une foule en colère a essayé d'attaquer les suspects pour les lyncher avant que la police ne les emmène en détention.