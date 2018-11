Une fillette sans abris de 2 ans enlevée, violée et laissée pour morte

La petite victime se trouverait dans un état "stable" et un suspect a été interpellé. Une fillette de deux ans a été retrouvée gisant près d'une voie de chemin de fer à New Delhi, samedi 17. Sans abris, elle aurait été enlevée dans la rue et violée avant d'être laissée pour morte.

La mère avait découvert au milieu de la nuit que sa fille avait disparu, alors que toutes deux dormaient sur un trottoir de la capitale indienne, rapporte le Khaleej Times. Après plusieurs heures de recherche infructueuse, elle a contacté la police.

Dans l'après-midi, les enquêteurs ont appris qu'une enfant du même âge avait été découverte par une patrouille de police, gisant près de l'ancienne gare de la ville, nue inconsciente et en sang. Elle a été conduite à l'hôpital et opérée. Il s'agissait bien de la petite disparue dont les jours ne seraient plus en danger. Mais les examens ont confirmé qu'elle avait été violée.

L'enquête a rapidement permis d'identifier un suspect, grâce à la vidéosurveillance. Il s'agissait d'un sans-abris d'une vingtaine d'années, souffrant d'un addiction à la drogue. Il a été arrêté après que les policiers ont établi des surveillances à divers endroits où les plus démunis viennent se procurer de la nourriture.

Environ 40.000 cas de viols sont signalés chaque année dans cette nation de 1,25 milliard d'habitants, selon les statistiques officielles. Les observateurs estiment cependant que ce chiffre n'est que la partie émergée de l'iceberg en raison de la forte culture du silence qui prévaut sur ce sujet dans la société indienne.