Une jeune grand-mère de 48 ans condamnée pour avoir promené son petit fils sur l'autoroute

"Je sais, on a frôlé la mort". L'histoire aurait pu tourner au drame mais les secours sont intervenus à temps. L'été dernier, le 23 août très exactement, alors que le Nord était en alerte canicule et qu'il faisait plus de 32 degrés dehors, une jeune grand-mère de 48 ans a été retrouvée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A23 près de Valenciennes (le temps de survie pour un piéton sur une autoroute est de 15 à 20 minutes). Elle était en état d'ébriété et avait 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Mais elle n'était pas seule. Elle promenait son petit-fils, âgé de neuf mois à l'époque. C'est d'ailleurs en voulant le promener qu'elle se serait perdue. Son fils lui avait confié le bébé pour la journée avec pour consigne de ne pas sortir de chez elle.

Son procès -durant lequel elle a regretté les faits- se tenait cette semaine et le verdict a été rendu jeudi 10 mars. Selon une information de Franceinfo, elle a écopé de quatre mois de prison avec sursis et l'obligation de traiter son addiction à l'alcool. Addiction pour laquelle elle avait déjà été arrêtée quelques mois plus tôt, déjà en compagnie de son petit-fils, dans les rues de Raismes (au nord de Valenciennes) tard le soir.

Le procureur, qui a une nouvelle fois lors du verdict pointé le "comportement irresponsable" de cette mamie, avait également requis à l'encontre de cette grand-mère une interdiction de voir son petit-fils mais le tribunal a estimé que cette quadragénaire a besoin du soutien de sa famille pour se soigner.