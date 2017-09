Une jeune réfugiée irakienne trouve 14.000 euros dans le métro et les ramène à la police

Son honnêteté l'honore bien qu'elle sera peu récompensée. Une étudiante irakienne de 16 ans, réfugiée vivant avec sa famille dans un centre d'accueil à Berlin, a récemment découvert dans le métro, sur le chemin de l'école, un sac à main qui contenait pour 14.000 euros d'argent liquide et de bijoux. Pour ne pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, elle a vite pris la décision de le ramener elle-même au commissariat le plus proche.

La police de Berlin a révélé cette anecdote mardi 19 en félicitant la jeune fille via un message publié sur le compte Twitter officiel. "Une étudiante a trouvé un sac à main avec 14.000 euros et l'a rendu à la police. La propriétaire est heureuse. Félicitations à toi et merci", est-il écrit dans le tweet.

Comme l'a rappelé la BBC, et selon la loi allemande, la lycéenne irakienne aurait dû toucher 3% de la valeur des objets rapportés. Soit 420 euros. Mais dans ce cas-là, elle ne pourra en avoir que la moitié puisque c'est ce que la loi prévoit en cas d'oubli. Si le sac était tout seul dans la rame de métro, c'est effectivement parce qu'une vieille dame l'y avait oublié.

En effet, une femme âgée de 78 ans, qui a emprunté le métro quelques minutes avant la jeune fille, est descendue sans son précieux et a mis plusieurs minutes à s'en rendre compte. Elle a alerté les agents de l'U-Bahn (société d'exploitation du métro de Berlin) mais impossible de remettre la main sur ce fameux sac.

Logique puisque la lycéenne n'avait pas attendu pour le mettre en sécurité. Tout est bien qui finit bien.