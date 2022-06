Une lycéenne piège Parcoursup avec une fausse lettre de motivation

Une lycéenne paloise a piégé Parcoursup, la plateforme qui recueille et gère les vœux d’affectation des aspirants aux études supérieures : à la place de sa lettre de motivation, elle a déposé une recette de cuisine… et a été admise à l’université de Bordeaux.

La vidéo TikTok a été visionnée plus de 2,2 millions de fois et fait grand bruit, en pleine période du bac et de résultat des affectations Parcoursup. En sélectionnant les établissements dans lesquels elle aimerait étudier, Lucièle Casteigbou, élève de Terminale au lycée Saint-John Perse de Pau, s’aperçoit qu’elle a coché la fac de Bordeaux par erreur. Elle décide d’en profiter pour mener une petite expérience et enfin savoir si les lettres de motivation, sur lesquels les terminales passent souvent de nombreuses heures à plancher, sont véritablement lues. En lieu et place de ces quelques lignes censées affirmer leur farouche volonté à s’épanouir intellectuellement au sein d’un établissement en particulier, la jeune femme décide d’envoyer une recette de pâtisserie. En l’occurrence, le gâteau russe à la crème praliné.

Surprise ! En juin, l’étudiante (qui est par ailleurs dotée d’un bon dossier scolaire) reçoit une réponse : elle est sur liste d’attente. Quelques jours passent, puis elle découvre qu'à la faveur de quelques désistements, elle est admise à la fac de Bordeaux.

Finalement, elle opte pour l'Université de Bayonne, son premier choix, où elle souhaite débuter des études de droit. Interrogée par BFM TV, la jeune femme explique : « Ça montre qu’on ne lit pas les lettres. On passe un temps fou pour faire des choses qui ne servent à rien. Je ne pense pas que ce soit la faute des facultés, c’est la faute de Parcoursup, parce que les facs ne peuvent pas gérer autant de demandes. C’est le système Parcoursup qui a un problème. »

La vidéo publiée par Lucièle sur TikTok :