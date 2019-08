Une maman se fait voler le doudou de sa petite fille décédée

C'est le cri du cœur d'une mère éplorée. La maman de la petite Zoé, décédée d'une tumeur infiltrante au tronc cérébral (DIPG) depuis l'âge de 8 ans, s'est faite volé son sac à main à Saint-Ismier en Isère, à proximité de Grenoble dimanche. Si les papiers d'identité, le téléphone et le porte-monnaie ne sont guère importants yeux de la victime, un souvenir cher à son cœur l'est beaucoup plus: le doudou de sa fille qu'elle conserve comme un talisman.

La mère a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver la peluche. Le vol s'est produit "sur le parking de la piste cyclable des Berges de l'Isère derrière le Bois de la Bâtie, dans la petite Ville de Saint-Ismier en Isère", à proximité de Grenoble, explique-t-elle dans un post sur Facebook.

Dans le sac à main en question, "il y avait un des Pimpinous, un doudou, celui qui appartenait à ma petite Zoé, 8 ans, partie des suites d’une tumeur au cerveau en juin dernier. Zoé y tenait tellement que l’emmener avec moi c’était comme avoir Zoé avec moi. Il y avait également un joli galet verni que Zozo m’avait peint. Egalement des petites coccinelles que j’avais faites pour elle en son souvenir, et puis 3 cartes avec des jolis mots de ma maman, notre amie Cordelia, et un mot d’amour de ma Zozo. Ces souvenirs auxquels je tenais tant", explique la maman dans un message très touchant.

Ce dernier a été partagé plusieurs dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

"On connait les miracles que peuvent faire les réseaux sociaux, et si petit espoir il y a, alors il faut y croire. D’avance, merci beaucoup de partager, pour moi sa maman (et son papa), et pour Zoé", a conclu la maman.