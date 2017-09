Une mère de famille dépressive tue et brûle son enfant de deux ans sur un barbecue

Horreur à Zemst en Belgique. Une mère de famille de 27 ans est soupçonnée par la justice d'avoir assassiné sa fillette de deux ans et demi, retrouvée calcinée dans un barbecue. La jeune femme a été placée lundi 25 sous mandat d'arrêt pour assassinat par le juge d'instruction, annonce le parquet de Hal-Vilvorde en charge des investigations.

Ce sont des membres de la famille et un voisin qui ont donné l'alerte dimanche 24 après avoir aperçu de la fumée s'échapper sous la porte du garage de l'habitation où résidait la petite famille. Sur place, les secours ont découvert avec horreur le cadavre de l'enfant dans le barbecue. Une autopsie a été réalisée ce mardi 26 au matin et devrait pouvoir permettre de déterminer si la fillette était vivante ou morte au moment de sa crémation.

Intoxiquée par les fumées, la suspecte a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital. Selon les premières investigations menées par les enquêteurs, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours après son infanticide. Selon des témoins interrogés, la mère souffrirait de sévère dépression suite à sa rupture avec son conjoint.

"Une femme qui tue son enfant, c'est tellement contre-nature que cela ne peut découler que de deux choses: la dépression ou la vengeance. Et quand une mère parvient à brûler son enfant en plus de le tuer, c'est forcément qu'elle est dépressive et qu'elle souffre sans doute de troubles mentaux", a expliqué Jef Vermassen, criminologue et avocat, pour le quotidien flamand Het Laatste Nieuws.