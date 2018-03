United Airlines: un chien meurt en plein vol dans le compartiment à bagages

Les coups durs s'accumulent pour United Airlines. Un petit bulldog français a perdu la vie lundi 12 au soir alors qu'il se trouvait dans un avion de la compagnie aérienne reliant Houston à New York (Etats-Unis). Visiblement, d'après les premières informations rapportées, un membre de l’équipage a obligé la propriétaire de l’animal à le placer dans le compartiment à bagages. Cette dernière a dans un premier temps refusé, expliquant au personnel qu'elle voulait le garder sous son siège dans son sac de transport.

"La propriétaire implorait de ne pas mettre le sac au-dessus. Elle disait: «Mon chien est dedans, non, c'est mon chien»", a raconté un témoin au New York Times. Mais face à l'insistance de son interlocuteur, elle a finalement été contrainte de céder à sa requête.

Seulement voilà: lorsque l'avion a atterri, au bout de trois heures et demie de vol, elle s'est rendu compte que son chien était mort. Finalement, la compagnie américaine a reconnu sa responsabilité dans cet accident expliquant que l'animal n'aurait pas dû se trouver à cet endroit. "C'est un tragique accident qui n'aurait jamais dû arriver", a-t-elle affirmé dans un communiqué exprimant ses "profondes condoléances à la famille".

L'année 2018 ne commence donc pas sous les meilleurs auspices pour la compagnie aérienne et 2017 a également été sombre, marquée par de nombreuses polémiques. Selon le département des Transports, United Airlines a enregistré le nombre le plus élevé de morts d’animaux au cours de vols. Au total, ils sont 18 à avoir perdu la vie cette année-là pendant des trajets aériens. Parmi eux se trouvait Simon, un lapin géant, destiné à devenir le plus grand du monde.

Agé de 10 mois, l'animal se trouvait dans la soute de l'appareil qui reliait Londres à Chicago et devait rejoindre son acheteur aux Etats-Unis. Selon sa propriétaire, il était en parfaite santé et avait même fait un contrôle médical trois heures avant le vol. Il avait été retrouvé mort à bord de l'appareil.