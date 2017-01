Université de Nantes: en partiel, les élèves reçoivent les corrigés à la place des sujets

Jamais un examen n'aura semblé si facile. Alors qu'ils étaient en plein partiel, mardi 3, les 500 étudiants en première année d’anglais de l'Université de Nantes ont reçu à leur grande surprise les corrigés de l'épreuve de grammaire à la place des sujets. "On s'est assis dans la salle et on nous a dit que l'épreuve était annulée", a raconté Tristan au micro de France Bleu. Et d'ajouter: "quand on a regardé les feuilles, on a vu que les corrigés avaient été imprimés à la place des sujets. On a bien ri avant de commencer à plancher sur l'autre partie de l'examen, la traduction".

Face à ce cafouillage, l'établissement a reprogrammé l'épreuve qui aura lieu désormais dans un peu moins de 10 jours. Un délai qui permettra sans doute à certains de peaufiner leurs révisions. De son côté l'Université de Nantes, qui avait souhaité quelques heures plus tôt bon courage aux élèves sur Facebook, a minimisé l'incident évoquant une erreur "extrêmement rare". Pour sa décharge, elle a expliqué organiser 800 épreuves de partiels pour le seul mois de janvier.

Mais ce partiel n’a pas été le seul concerné par un couac puisque les étudiants en master de chinois ont eu en main, lors d'un examen, les sujets d’une autre matière. Les élèves ont donc rapidement rendus les copies aux surveillants.

Une mésaventure similaire a également eu lieu à Toulouse en septembre dernier. Un examen d'entrée à l'Ecole des avocats de Toulouse avait dû être annulé après la distribution du corrigé avec le sujet. A la suite de chaque cas pratique qui leur était présenté figurait un chapitre "correction". Les surveillants s'étaient très rapidement aperçus de l'erreur et avaient repris les documents.