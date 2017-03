Val-de-Marne: un pédophile accompagné d'un enfant de 8 ans arrêté par des passants à Valenton

En fin d'après midi vendredi 17, deux jeunes habitants de la ville de Valenton, dans le Val-de-Marne, ont surpris un homme de 47 ans à "la dégaine de junky" en train d'agresser un enfant de 8 ans dans un parc de la ville.

Julien et Sofiane se promenaient dans le parc Jacques Duclos lorsqu'ils ont aperçu un homme et un petit garçon à l'intérieur d'une grotte, repère habituel de squatteurs en tout genre. "On a tout de suite compris que ce n'était pas un parent" a expliqué Julien au Parisien. De plus, son cousin, éducateur dans la commune a rapidement reconnu l'enfant.

Selon Le Parisien, le petit garçon était assis pantalon baissé sur un canapé, présent dans la grotte, avec le suspect. Les deux jeunes témoins de la scène ont immédiatement voulu arrêter l'homme et après une bagarre, le suspect a été immobilisé sur un banc d'une rue voisine. Ainsi, le suspect aurait seulement eu le temps de toucher la cuisse de l'enfant.

Si les deux jeunes ont encore des marques de coups au visage, ils s'inquiètent plus pour le petit garçon. Ainsi, les deux cousins se sont rendus aux tribunal de Créteil lundi 20 pour assister à l'audience du suspect.

L'enfant lui est retourné à l'école dès le lundi, comme si de rien n'était, "ça va" a expliqué sa mère pudiquement.

Le suspect, arrêté en possession de quinze grammes de cannabis, a lui dû répondre de "tentative d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants" et lorsque le magistrat lui a demandé si pendant sa détention il risquerait de ressentir le manque de produits stupéfiants, l'homme a répondu par l'affirmatif.

Multirécidiviste, il a déjà été en prison pour les mêmes méfaits. Il a été écroué et sont procès a été renvoyé au 25 avril prochain.