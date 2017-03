Val-d'Oise: un SDF agonise sur la chaussée après avoir été éjecté d'un bus de nuit, un conducteur RATP en garde à vue

L'affaire est sordide, et se déroule sur fond de misère. Un chauffeur de la RATP (Régie autonome des transorts parisiens) travaillant sur le réseau de bus Noctilien (le service de bus qui sillonne Paris et sa banlieue la nuit) a été placé en garde à vue mercredi 1er mars. Il est soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un homme, un SDF, retrouvé agonisant vendredi 24 février à Garge-lès-Gonesse dans le Val d'Oise.

Il était 4h30 du matin lors de cette nuit glaciale. Les secours sont alertés par un témoin qui signale le corps d'un homme effondré sur la chaussée, à proximité de la gare de Garges-Sarcelles. Intervenant sur place les pompiers découvrent un homme en arrêt cardiaque. Ils parviendront à le ranimer, mais la victime ne se remettra pas des longues minutes passées sans battement de cœur et sans respiration. Elle mourra quelques heures plus tard à l'hôpital de Gonesse.

Les policiers, perplexes sur les raisons de la présence de l'homme à ce lieu et à cette heure, vont éplucher les images de vidéosurveillance prises près de la gare. Ils vont découvrir alors d’où venait cet homme: un bus Noctilien de la ligne 44 arrivant à la gare, terminus de son parcours, voit dans un premier temps les voyageurs descendre, avant que, quelques minutes plus tard, la victime sorte brutalement du bus, visiblement projetée sur la chaussée. Les enquêteurs, identifiant le véhicule, vont alors se pencher sur les images prises à l'intérieur du véhicule, et découvrir la terrible vérité. C'est le conducteur du bus lui-même qui a sorti de force l'homme qui ne voulait pas quitter son siège. Le conducteur intime dans un premier temps à la victime de quitter le véhicule, terminus oblige. Puis, il saisit le SDF par son écharpe qui tombe dans un premier temps, et regagne son siège. Deuxième tentative, plus brutale celle-là, le SDF s'accrochant désespérément aux barres du bus, pour ne pas se retrouver débarqué dans la nuit. Il finira par lâcher prise et se fera éjecter violemment du véhicule, s'effondrant sur le sol. Le chauffeur repartira sans s'inquiéter de son sort.

La victime a pu être identifiée: il s'agit d'un homme de 37 ans, qui a pris le bus à la gare de l'Est, très probablement pour se retrouver au chaud, un usage courant chez les SDF. Une autopsie a permis de démontrer que le malheureux était mort asphyxié. Le procureur de Pontoise précise que "l’enquête est en cours pour déterminer avec certitude les circonstances qui ont amené au décès de la personne". La RATP a fait savoir qu'elle se tenait à disposition des services de police pour aider l'enquête à faire la lumière sur le déroulé de cette nuit tragique.