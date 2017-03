Valérie Bègue: son ancien partenaire de "Danse avec les Stars" jugé pour atteintes sexuelles sur mineures (VIDEO)

Danse avec les Stars n'a pas l'habitude d'être au cœur des affaires judiciaires. Mais depuis vendredi 3, le nom de l'émission de divertissement de TF1 est cité dans une histoire de scandale sexuel. Grégory Guichard, un danseur professionnel qui n'a participé qu'à la saison 2 du télé-crochet en compagnie de Valérie Bègue, Miss France 2008, est accusé d'atteintes sexuelles sur mineures. Cinq jeunes filles ont porté plainte contre lui après avoir reçu des "SMS inappropriés" de leur professeur de danse, a expliqué le parquet. Des conversations qui auraient ensuite débouché "sur des atteintes sexuelles graves par personne ayant autorité".

Les plaignantes étaient âgées de 14 ans à l'époque des faits et les premiers échanges mis en cause dans ce procès pour atteintes sexuelles ont eu lieu en 2010. Soit un an avant que Grégory Guichard ne participe à Danse avec les Stars (il était resté trois semaines en compétition avec Valérie Bègue, une saison remporté par Shy'm et son partenaire Maxime Dereymez).

Le danseur professionnel risque jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Mais le parquet a requis trois ans de prison avec sursis et une obligation d'être suivi par un médecin pour ses penchants sexuels pédophiles. Les parents des enfants auxquels il donnait des cours de danse ont aussi demandé à ce qu'il ne rentre plus jamais en contact avec des mineurs. Le tribunal correctionnel de Cahors, devant lequel se tient le procès, doit rendre son jugement jeudi 9.

(Voir ci-dessous une danse de Grégory Guichard et Valérie Bègue, lors de la saison 2 de Danse avec les Stars)