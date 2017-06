Var: l'homme soupçonné d'avoir torturé un chien avec un tire-bouchon bientôt devant la justice

Le sexagénaire soupçonné d'avoir cruellement torturé un petit chien de race Jack Russel avec un tire-bouchon à Aix-en-Provence fin mai devrait prochainement être présenté à la justice. Il devra répondre de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique devant le tribunal correctionnel. La loi prévoit deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amendes pour ces infractions.

Les faits se sont déroulés fin mai dans une cité du quartier Encagnane. Une habitante du quartier s'est décidée à appeler une association de protection animale (Les Amis de Sam) après avoir entendu les gémissements d'un animal. Sur place, les membres de l'organisme se sont rapidement aperçus que deux petits chiens (un mâle et une femelle) étaient en danger sur un balcon du troisième étage. Et l'un d'eux était couvert de sang. D'après plusieurs témoins, la chienne a été blessée à coups de tire-bouchon. Devant l'instance des membres de l'association, l'individu a finalement ouvert sa porte et le petit chien blessé a pu être pris en charge.

L'association a déposé une plainte pour maltraitance, une information partagée sur son compte Facebook: "Nous ne lâcherons rien et nous souhaitons que cette fois les sans voix soient entendus. Nous espérons une justice exemplaire. Nous voulons que cette affaire fasse du bruit car c'est le seul moyen d'éveiller les consciences et de pousser la justice à faire son travail en matière de protection animale. Il y a des lois qui prévoient des peines et elles doivent être appliquées", a-t-elle ainsi écrit.

Placé en garde à vue, un sexagénaire a reconnu avoir violemment frappé l’animal alors qu’il était ivre, rapporte Var-Matin.

Depuis les faits, le pauvre petit chien a été soigné et placé en famille d'accueil, une vingtaine de point de sutures autour de ses yeux ont dû être posé sur ses blessures. Une pétition a été lancée en son nom contre "les actes de barbarie sans réponse judiciaire", elle recueille ce jour plus de 17.000 signatures.