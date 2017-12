Var: le corps retrouvé n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès

Après plusieurs années de questions sans réponse, les espoirs de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès s'amenuisent mais la découverte d'un cadavre dans le Var, département où il avait été vu pour la dernière fois, a relancé les spéculations. Le corps a été trouvé samedi 23 par des promeneurs dans une zone particulièrement difficile d’accès en contrebas du rocher de Roquebrune-sur-Argens, selon une information rapportée par Var-Matin. Les gendarmes du peloton de haute montagne ont donc dû hélitreuiller l'homme pour l'emmener à l'institut médico-légal de Vidauban.

Rapidement, nombreux sont ceux qui se sont demandés s'il pouvait s'agir du corps de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais les premières analyses font assez peu de doutes. "Il ne s'agit pas d'ossements, l'éventualité du corps du fameux Xavier Dupont de Ligonnès (...) est complètement écartée", a écrit le quotidien régional. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours afin de déterminer l'identité de la victime.

Pour rappel, c'est le 21 avril 2011 que la police avait découvert les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants (Arthur, Thomas, Anne et Benoît) ainsi que ceux des deux chiens de la famille, sous la terrasse d'un pavillon nantais. Mais aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès, introuvable depuis. Et bien qu'aucune empreinte ADN n'ait jamais été retrouvée pour prouver son implication, sa responsabilité dans le drame fait peu de doutes.

A lire aussi - Xavier Dupont de Ligonnès: dans un mail, il envisageait "le suicide seul ou le suicide collectif"

Après la mort de son épouse et de ses enfants, le suspect aurait rédigé une dizaine de lettres adressées à l'employeur de son épouse pour présenter sa démission en raison d'une mutation. Il aurait écrit la même chose aux écoles de ses enfants. Quant à ses proches, il leur aurait parlé d'un départ précipité à l'étranger pour participer à une enquête sur un trafic de drogue. Depuis, il n'a jamais été retrouvé et ce, malgré les centaines de signalements venant d'un peu partout dans le monde.

Cette affaire macabre sera d'ailleurs prochainement adaptée à l'écran par la chaîne M6. Il s'agira d'une mini-série de quatre épisodes dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée.