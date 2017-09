Var: "C'était mon jour de repos", un homme de 19 ans condamné pour s'être exhibé et masturbé devant une joggeuse

C'est homme relativement jeune qui a comparu à la barre du tribunal correctionnel de Toulon lundi 4. Agé de 19 ans, l'accusé a pourtant une certaine expérience dans une déviance sexuelle sur laquelle un promeneur peut avoir un jour la malchance de tomber: l'exhibition sexuelle.

Le quotidien Var Matin rapporte en effet le procès du jeune homme qui a reconnu avoir sorti son pénis et s'être ouvertement masturbé au passage d'une femme qui faisait son jogging à Cuers dans le Var. L'homme a admis sa responsabilité. Son casier judiciaire était encore vierge, mais celui-ci pourrait prochainement comporter quelques mentions. Il devra comparaître en octobre dans une autre affaire lors de laquelle il aurait exhibé son sexe à des étudiantes sur un parking de supermarché (affaire pour laquelle il reste présumé innocent).

A la barre, dans l'affaire qui le concernait pour sa comparution immédiate, le jeune homme a certes admis les faits mais a exprimé des justifications pour le moins étonnantes pour expliquer son comportement. Le satyre a en effet évoqué une pulsion avec un détail pour le moins atypique: "C'était mon jour de repos". L'accusé ne cache pas d'ailleurs qu'il pratique régulièrement l'onanisme en plein air: "Je me masturbe depuis un an une fois par semaine à l’extérieur. C’est une sorte d’adrénaline".

L'homme a finalement été reconnu coupable et condamné, conformément aux réquisitions du procureur, à six mois de prison dont quatre ferme et trois ans de mise à l'épreuve.