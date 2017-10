Var: un chasseur pensait tirer sur un sanglier, il tue un homme de 70 ans

La partie de chasse a viré au cauchemar. A Seillons-Source-d’Argens (Var), lundi 2 après-midi, un chasseur a tué un homme de 70 ans, l'un de ses camarades, en le confondant avec un animal, selon une information rapportée par 20 Minutes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait cru apercevoir un sanglier dans les fourrés et a donc fait usage de son arme à feu à trois reprises. Seulement voilà: la proie n'était pas celle qu'il croyait avoir vu et la victime a succombé à ses blessures peu après les faits. Pour éclaircir les circonstances de ce drame, une enquête a donc été ouverte et confiée à la brigade de Brignoles. L'auteur des tirs, dont le dépistage d'alcoolémie était négatif, a été interpellé puis placé en garde à vue.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'une histoire semblable a lieu. Le 14 septembre dernier, alors qu'une battue avait été organisée à Saint-Auban (Alpes-Maritimes), un chasseur a tué la chienne d'un couple de randonneurs. Posté en surplomb, à 40 mètres au-dessus d'un sentier, il a confondu le canidé avec un loup et a donc tiré après avoir regardé dans la lunette de son fusil.

Pour rappel, la saison de la chasse est ouverte depuis plusieurs semaines et toutes les régions peuvent désormais tirer sur les gibiers. Mais avant de s'adonner à cette activité, fortement décriée par des milliers de Français, il est fortement recommandé de se rendre sur le site de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage où de nombreux conseils sont indiqués.

Les chasseurs pourront notamment apprendre comment se servir en toute sécurité d'un fusil et d'une carabine semi-automatiques ou bien comment bien tenir et porter leur arme. Ils pourront également se rappeler des huit règles d'or pour "la sécurité à la chasse du petit gibier devant soi" et pour "la chasse du grand gibier en battue".