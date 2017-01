Var: un maire ne veut pas du cours d'arabe facultatif, il envoie la police à l'école

L'affaire remonte à la rentrée 2016 mais vient seulement d'être relayée. Ce mois-là, une mère d'élève avait partagé sur Facebook son inquiétude après avoir entendu dire que sa fille, scolarisée à l'école Reynier de Six-Fours-les-Plages, allait devoir suivre des cours d'arabe. Mais cette dernière n'avait apparemment pas bien lu le message, car ces cours étaient facultatifs et proposés en dehors du temps scolaire. Selon le ministère de l'Education, ce cours s'inscrivait dans le système d'enseignement de langue et de culture d'origine, dit ELCO. Créé en 1997, il visait à l’origine à scolariser les enfants des travailleurs migrants.

Mais rapidement, cette rumeur a pris des proportions gigantesques. La polémique n'a cessé d'enfler et le maire LR de la commune, Jean-Sébastien Vialatte, a vu rouge. Il a donc écrit au rectorat de Nice affirmant qu'il ne signera pas "la fiche qui autorise l’intervention de cours de langue arabe pendant le temps périscolaire, période dont j’assume l’entière responsabilité. En effet, dans un rapport datant de 2013, le Haut conseil à l’intégration remettait en cause ces enseignements, allant jusqu’à affirmer que certains cours s’apparenteraient à des +catéchismes islamiques+".

Mais le maire de la commune est allé encore plus loin. A plusieurs reprises, il a même demandé l’intervention de la police municipale auprès de la personne en charge de cet enseignement. Au micro de LCI, il a confirmé ces informations. "Ils sont allés signifier à une personne qui voulait rentrer dans l’école que la mairie ne donnait pas son accord", a-t-il expliqué. Et d'ajouter: "la mairie est responsable de ce qui se passe à l’école en dehors du temps scolaire. Elle veut donner son accord. De plus, il est assez courant que la police municipale aille porter des plis. Il s’agit d’un personnage que je ne connais pas, qui n’est pas payé par l’Education nationale, et à propos de qui je n’ai aucune assurance".

Saisi par la préfecture du Var, qui réclamait la suspension de la décision du maire, le juge des référés a finalement donné raison au maire de Six-Fours-les-Plages. Pour lui, il n’y a pas eu "d’obstacle effectif à l’exercice de l’enseignement" puisque les cours ont eu lieu malgré tout. Depuis, ils ont cessé et la personne chargée du cours d’arabe ne travaille plus au sein de l'établissement.